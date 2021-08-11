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【渣打2888】大摩微升渣打目標價至52元　估明年再推5億美元回購

股市 20:56 2021/08/11

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【渣打2888】大摩微升渣打目標價至52元　估明年回購5億美元

渣打集團 （02888） 在淨回撥支撐下，季績有驚喜，再有券商上調其目標價。摩根士丹利發報告指，上調渣打今年盈利預測27%，以反映預期信貸損失較預期更低。大摩又預期，渣打明年及2023年將分別斥資5億美元回購。

渣打今日收報49.75元，升0.23元或0.47%，日內高見49.8元，創逾1個月高，成交1746.8萬元。

績後除上調今年盈利預測，大摩同時將撥備前經營溢利預測上調4.7%。

富瑞料渣打未來2年推60億美元回購　目標價近80元最牛｜詳見【下一頁】

大摩指，渣打派發的中期息金額3美仙大致符合預期，但計及2.5億美元回購後，每股回報總額相當於8美仙，換言之上半年的資本回饋力度高過預期。同時將2022年及2023年回購規模的預期，由原本的每年2億美元上調至5億美元。

納入盈利及回購因素後，大摩預期渣打普通股權一級資本比率將回落至13.5%，而有形股本回報率（RoTE）則在6%至7%徘徊。

由於預期RoTE在7%上落，大摩相信股價已合理反映撥備減少及回購等利好因素，故維持其「與大市同步」評級。

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