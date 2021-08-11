【潛力股精選】孫運喜：華潤啤酒（00291）

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【恒大危機】恒大傳悉售恒大物業予萬科財團、恒大物業漲9% 萬科：目前無可披露消息
業績股尋寶！《ET講股通》主持孫運喜今日推介英恒科技 （01760） 。英恒科技股價今日升近4%，收報4.83元，以每手1,000股計，入場費為每手報4,830元。想知原因及買賣策略，立即點擊收聽或收看。（開聲聽↓）
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00：00 - 港股市況速報＋今日點睇「小心外圍異動」
04：17 - 港股後市走勢預測 恒生指數阻力位
05：45 - 美元及美債息對市場的啟示
08：42 - 兩個重點消息要留意左右後市走向
12：22 - 股票分析：越秀地產 （00123） 股價前景如何
14：58 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景如何
18：13 - 股票分析：力勁科技 （00558） 股價前景如何
21：12- 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景如何
23：32- 股票分析：信達生物 （01801） 股價前景如何
27：12- 股票分析：中石化 （00857） 股價前景如何
29：31- 港股收市速報及後市分析
31：06 - 股票推介：英恒科技 （01760）
欄名 : 潛力股精選