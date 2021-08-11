【職場熱話】面試官一個個人問題 求職者感不被尊重 猶豫應否接受OFFER？ 網民：入職後只會更難受

求職者身材肥胖不是其中一個就業因素? 最近有台灣網民在網上發文，指自己去一間科技公司面試，雖然收到公司的工作機會，但在面試期間，被面試主管問有沒有想過減肥，甚至向他分享減肥的心得。不論面試官的說話是有心或無意的，樓主都覺得面試官的問題十分不專業和被冒犯，因此在網上發問，問其他網民是否曾遇過類似的情況，應否繼續到該公司任職。

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在貼文一出後，對於是否到公司任職，網民都有不同的意見，有網民認為可能是工種的原因，所以面試官才會建議樓主減肥，：「會不會與工種有關，可能日後因為工作的需要，要代表公司見客戶。因此面試官才向樓主提出減肥的建議。畢竟他們最終願意提供工作的機會，也表示認同你的工作能力。」、「其實取決於樓主是否想到該公司任職，如果該職位都符合樓主要求的話，應該入職，畢竟入職後是否減肥都是取決於你個人的決定。」

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但有網民則認為樓主不應該去任職，因為未入職前已經有壓力，日後便會更難受：「如果在面試階段已經令你感到被冒犯的話，就不要去任職。他日面試官作為你上司的話，更要看他臉色做人」、「主要看樓主認為減肥建議是否構成騷擾，如果是的話就不要去」最後樓主也有回應網民的看法：「雖然我也不太介意減肥，我只是希望公司是看重我的工作能力，而不是身材。」

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責任編輯：陳佳恩