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藍籌工業股創科上半年多賺58% 每股中期息按年加派六成

股樓投資 21:36 2021/08/11

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主打出口市場的藍籌工業股創科實業(00669)公布中期業績。期內銷售額增加 52%至 64億美元。盈利則按年增長 57.9%至 5.2億美元。每股中期息則派0.85元，較去年大增六成。放榜前夕，創科周三收報145元，跌0.2%。

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創科表示，上半年每個地區及業務單位均錄得可觀的銷售額增長，其中北美及歐洲分別錄得 50.2%和 62.3%上升，其他地區則增長 50%。毛利率實現連續第十三個上半年度錄得增長，達38.6%。

業務表現方面，旗艦品牌Milwaukee業務銷售上半年錄得64.1%的增長。創科有意擴充 Milwaukee 個人防護設備系列，期内新增102款創新產品。另外，消費者電動工具分部業務於所有品牌的產品類別及地區均表現強勁，錄得雙位數增長。的地板護理及清潔業務銷售額則增長25.3%

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撰文 : 李尚毅

創科實業（00669） 華夏港股通小型股（03157） 港股

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