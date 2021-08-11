【股市熱話】盛傳第三方收購恒大汽車 笑稱夢想值千億 網民：收購者係勇者

自今年起，一直傳出恒大的負面消息，例如債務風險和七折賣房等，在不斷負面消息的影響下，恒大系的股價一直下跌。網民一直引以期盼的恒馳，最近有消息傳出，有第三方正在與恒大集團接觸，有意收購恒大汽車(708.HK)，消息傳出後，今日收市升4.9%，報13.82，今日曾經高見15.76。有網民在討論區發文，不少網民都分享自己的看法。

有網民認為願意收購的第三方絕對是「勇者」，指：「一間市值千億的電動車公司，但連一部實體車都沒有，都有人願意收購，真的聞所未聞。」、「收購的第三者絕對是勇者，恒大汽車可以在套現前多弄幾多CG圖」也有人認為恒大汽車正是「樂視2.0」，指：「當日有不少的投資者都憧憬恒大汽車的未來，正如樂視當日造車一樣」

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又有人質疑股價只是泡沫，叫其他投資者小心：「去年恒馳一直在不同的媒體賣廣告，令到股價一直上升，但實體車卻一直只聞樓梯響」、「空有理想和概念已經值千億」有人認為收購方，需要承擔恒大汽車的債務，所以持觀望的態度：「恒大汽車本身既沒實體車又沒有任何電池技術，甚至可能有不少的負債，不太相信有公司願意投資一間沒技術但負債累累的公司」有人則回應：「恒大汽車有一流的CG技術和市場推廣部門」

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責任編輯：陳佳恩