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【監管浪潮】中銀保監擬整頓互聯網保險　眾安續跌6%、創逾一個月低

股市 14:27 2021/08/13

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【監管浪潮】中銀保監擬整頓互聯網保險　涉銷售誤導、洩漏客戶信息

內地接連收緊不同行業監管，最新就伸延到互聯網保險。有內地媒體引述保險業界消息指，中銀保監將針對互聯網保險亂象展開專項整治工作。互聯網保險股眾安 （06060） 續跌，周五（13日）低開1%，其後跌幅擴大，午後跌6.7%，最新報35.2元，3日內累跌19%，盤中低見34.8元，創逾1個月新低，成交額達5.3億元。

另外，平保 （02318） 最新報67元，跌1.5%，成交13.2億元。

報道指，整治工作將針對互聯網保險產品管理、銷售管理、理賠管理、信息安全等亂象頻生的領域，重點整治銷售誤導、強制綑綁銷售、費用虛高、違規經營及用戶信息洩漏等問題。

麥樸思：內地監管嚇壞市場　資金流往印度、美國等市場｜詳見【下一頁】

消息指，近年互聯網保孩發生迅速，衍生不同亂象，個別互聯網平台更涉嫌非法從事保險業務，部分保險機構存在互聯網保險產品定價風險突出等問題，形容情況迫切需要整治及規範。

消息周三（11日）尾市傳出，眾安在綫當日尾市明顯受壓，以接近全日最低位收市，收報42.7元，跌1.4%或0.6元，成交2.2億元。

涉宣傳欺騙投保人遭銀保監罰款145萬元　眾安：已全面完成整改｜詳見【下一頁】

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