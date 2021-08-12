【監管浪潮】中銀保監擬整頓互聯網保險　眾安插一成創逾1個月低

▲ 【監管浪潮】中銀保監擬整頓互聯網保險 涉銷售誤導、洩漏客戶信息

內地接連收緊不同行業監管，最新就伸延到互聯網保險。有內地媒體引述保險業界消息指，中銀保監將針對互聯網保險亂象展開專項整治工作。互聯網保險股眾安（06060）延續昨日跌勢，午後股價跌幅加深，最新報37.8元，跌11.5%，盤中低見36.8元創逾1個低，成交額約8.9億元。

另外，平保（02318）最新報67.9元，跌2.7%，成交10.72億元。

報道指，整治工作將針對互聯網保險產品管理、銷售管理、理賠管理、信息安全等亂象頻生的領域，重點整治銷售誤導、強制綑綁銷售、費用虛高、違規經營及用戶信息洩漏等問題。

麥樸思：內地監管嚇壞市場 資金流往印度、美國等市場｜詳見【下一頁】

消息指，近年互聯網保孩發生迅速，衍生不同亂象，個別互聯網平台更涉嫌非法從事保險業務，部分保險機構存在互聯網保險產品定價風險突出等問題，形容情況迫切需要整治及規範。

消息今日尾市傳出，內地互聯網保險公司眾安在綫 （06060） 尾市明顯受壓，以接近全日最低位收市，收報42.7元，跌1.4%或0.6元，成交2.2億元。

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