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【監管浪潮】中銀保監擬整頓互聯網保險　眾安急挫8%（第二版）

股市 09:44 2021/08/12

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【監管浪潮】中銀保監擬整頓互聯網保險　涉銷售誤導、洩漏客戶信息

內地接連收緊不同行業監管，最新就伸延到互聯網保險。有內地媒體引述保險業界消息指，中銀保監將針對互聯網保險亂象展開專項整治工作。

眾安 （06060） 股價今日急挫，截至上午9時41分，跌8.5%，最新報39.05元，成交額1.3億元。另外，平保 （02318） 跌1.2%，最新報68.95元。

報道指，整治工作將針對互聯網保險產品管理、銷售管理、理賠管理、信息安全等亂象頻生的領域，重點整治銷售誤導、強制綑綁銷售、費用虛高、違規經營及用戶信息洩漏等問題。

麥樸思：內地監管嚇壞市場　資金流往印度、美國等市場｜詳見【下一頁】

消息指，近年互聯網保孩發生迅速，衍生不同亂象，個別互聯網平台更涉嫌非法從事保險業務，部分保險機構存在互聯網保險產品定價風險突出等問題，形容情況迫切需要整治及規範。

消息今日尾市傳出，內地互聯網保險公司眾安在綫 （06060） 尾市明顯受壓，以接近全日最低位收市，收報42.7元，跌1.4%或0.6元，成交2.2億元。

涉宣傳欺騙投保人遭銀保監罰款145萬元　眾安：已全面完成整改｜詳見【下一頁】

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【內地監管】內地再提加強反壟斷、教育培訓等立法執法 要求補齊人工智能、大數據等法律制度

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（第二版加入相關股票表現）

港股 內地保險股 產品 中國銀行保險監督管理委員會 銷售 保險產品 美國

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