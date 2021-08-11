【多圖】麗港城淺色系裝修清爽明亮　買家一睇即拍板入市

買家睇樓往往更受連裝修單位吸引，方便直接入住或出租。香港置業許嘉揚表示，該行剛促成一宗麗港城2房戶買賣成交，區內首置客睇樓1次即以「意頭價」約783.8萬元入市2房戶自住，實用呎價約15,161元，屬市價成交。

售出單位為麗港城5座中層B室，向西北望麗港公園景，2房間隔，實用面積約517平方呎。許嘉揚稱，單位以788元放盤1個月後獲區內客接洽，議價後輕微減價4.2萬元，以約783.8萬元成交，實用呎價約15,161元。據了解，買家為首置客，心儀物業位處中層、景觀開揚兼附設裝修，睇樓1次即拍板入市。

單位內櫳圖片

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由代理提供的單位相可見，單位內櫳以淺藍、粉紅色裝修，用色簡約之餘又明亮大方，而且附有基本配備，整體間隔亦見新淨企理。

資料顯示，原業主於2015年3月以約540萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約243.8萬元，物業升值約45%。

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