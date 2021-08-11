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【外賣平台】Deliveroo 上半年總交易額升近倍 稅前虧損收窄至1億英鎊

股市 21:27 2021/08/11

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倫敦上市的外賣平台Deliveroo公布上半年業績，期內總訂單金額錄得33.86億元（英鎊，下同），按年大升99%，帶動收入升82%，錄得9.23億元。稅前虧蝕由去年同期的1.28億元收窄至1.05億元。

戶戶送平台引入百佳FUSION等50間分店　買滿150元八五折、新客可獲50元優惠券，看【下一頁】

Deliveroo 創辦人兼首席執行官許子祥表示，隨著全球各地陸續解除封鎖措施，各個營運市場均錄得強勁增長和參與度。早前Deliveroo上調其全年展望，估計全年總交易額增長率達到50%至60%，早前指引則為30%至40%，不過許子祥提到，集團預計年底前消費者行為將陸續回復正常。

Deliveroo 上半年英國及愛爾蘭的訂單數目按年增加106%至7140萬張，相關總訂單金額按年增加110%至17.73億元。其國際業務的訂單數目按年增加84%至7750萬，相關總訂單金額按年增加88%至16.13億元。Deliveroo特別提到，上半年國際業務增長是受惠於與餐廳夥伴加強合作關係，尤其是在法國、香港和阿聯酋等市場。

相關文章：【電子消費券】戶戶送Deliveroo引入AlipayHK作支付選項　推700萬元優惠

編輯：李哲毅

外賣速遞平台 外賣 Deliveroo

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