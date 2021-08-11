【監管浪潮】內地《法治政府》文件再提加強反壟斷　監管互聯網金融、人工智能、大數據、雲計算

▲ 中央再提加強反壟斷、反不正當競爭立法執法，補齊人工智能等新業務形態法律制度。

中共中央、國務院印發《法治政府建設實施綱要（2021－2025年）》，對優化法治化營商環境、加強重要領域立法、加大重點領域執法力度等均提出要求。文件要求，要積極推進國家安全、科技創新、公共衛生、文化教育、民族宗教、生物安全、生態文明、防範風險、反壟斷、涉外法治等重要領域立法，及時跟進研究數字經濟、互聯網金融、人工智能、大數據、雲計算等相關法律制度，抓緊補齊短板，以良法善治保障新業態新模式健康發展。

在執法層面，內地政府提出加大食品藥品、公共衛生、自然資源、生態環境、安全生產、勞動保障、城市管理、交通運輸、金融服務、教育培訓等關係群眾切身利益的重點領域執法力度。

對潛在風險大、可能造成嚴重不良後果的，加強日常監管和執法巡查，從源頭上預防和化解違法風險。建立完善嚴重違法懲罰性賠償和巨額罰款制度、終身禁入機制，讓嚴重違法者付出應有代價。

中國擬設立卡拉OK違規曲目清單 今年10月起實施【下一頁】

內地自去年底以來重拳整治，在互聯網金融、反壟斷、數據安全等領域均提出監管要求。《法治政府建設實施綱要（2021－2025年）》最新也提出，要持續優化法治化營商環境，依法平等保護各種所有制企業產權和自主經營權，切實防止濫用行政權力排除、限制競爭行為；健全外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度，推動規則、規制、管理、標準等制度型開放。

文件又要求，加強政企溝通，在制定修改行政法規、規章、行政規範性文件過程中充分聽取企業和行業協會商會意見。加強和改進反壟斷與反不正當競爭執法。強化公平競爭審查制度剛性約束，及時清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法，推動形成統一開放、競爭有序、制度完備、治理完善的高標準市場體系。

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編輯：陳健婷