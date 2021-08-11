【港股追蹤】聯想集團上季度多賺1.2倍 智能設備業務盈利增逾4成 全日急升近7.5%

聯想集團（00992）公布截至6月底為止首財季業績，期內股東應佔溢利按年升近1.2倍至4.66億美元，每股基本盈利增123%至4.02美仙。聯想集團今早曾升近一成至8.18元，全日升7.5%，報8.02元，成交9.1億元。

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期內，集團收入按年增26.8%至169.29億美元。由個人和平板電腦，手機等組成的智能設備業務方面，其收入按年增27.7%至146.6億美元，經營溢利按年增42.6%至10.9億美元。

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基礎設施方案業務方面，收入約18.4億美元，按年增長14.3%，虧損由去年同期的6010.9萬美元收窄至1079.1萬美元。方案服務業務收入達11.8億美元，按年上升37.6%，經營溢利按年增長50.8%至2.64億美元。

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