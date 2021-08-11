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【藍籌業績】創科實業上半年多賺58%　中期息大增60%至85仙

股市 19:09 2021/08/11

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創科實業上半年多賺58%　中期息大增60％至85仙

創科實業 （00669） 收市後公布半年業績。創科實業上半年多賺57.9%至5.24億美元，擬派中期息85仙，按年增60.4%。期內，創科實業營業額按年升52%至63.94億美元。創科實業全日微跌0.2%，收報145元。

創科實業料今年增聘500名工程人員、至少1500名畢業生，看【下一頁】

創科實業的毛利率連續第十三個上半年度錄得增長，上升58基點至38.6%。同時，營運資金佔銷售額的比例為18.3%，較目標的20%爲低。

上半年集團每個地區及業務單位均錄得可觀增長，其中北美及歐洲的銷售額分別上升50.2%和62.3%，其他地區則增長 50.0%。

按業務劃分，電動工具分部業務銷售額按年增加55.3%至58億美元，其中旗艦品牌Milwaukee錄得61%的增長。集團指，正迅速擴充MILWAUKEE 個人防護設備（PPE）系列，期内新增102款創新產品。

至於RYOBI/DIY，集團指，消費者電動工具分部業務於所有品牌的產品類別及地區均表現強勁，錄得雙位數增長。另外，地板護理及清潔業務銷售額增長25.3%至5.74億美元。

上半年集團的資本開支為2.45億美元。

相關文章：【港交所業績】內地監管科網、港引反制裁法　歐冠昇：相信港股韌力、10年後中國資本市場可達100萬億美元

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編輯：袁諾曦

新經濟股 港股 創科實業（00669）

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