【金融業】華爾街員工獎金最高可望增加35%　部分將獲近10年最高獎金

▲ 與2020年相比，今年大多數華爾街員工獎金可望出現兩位數增長，交易員甚至可領到近10年來最豐厚的獎金。（法新社資料圖片）

與2020年相比，今年大多數華爾街員工獎金可望出現兩位數增長，交易員甚至可領到近10年來最豐厚的獎金。

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由於今年交易量激增，華爾街的交易員將獲得近10年來最高獎金，投資銀行的保險部門今年獎金可增加30%至35%；諮詢部門、股票發行和交易部門人員的獎金可提高20%至25%。此外，資產管理公司、對沖基金和私募股權公司的員工，今年獎金可調高10%至15%；而固定收益交易員、零售和商業銀行人員的獎金則預計持平。

銀行高層認為，金融業已從去年的重創中復原，因此包括匯豐銀行和富瑞金融集團等的華爾街大型投資銀行，近幾個月來紛紛調高員工薪酬，尤其是剛入職一兩年的員工。

不過這些獎金背後的代價是長達20小時輪班，幾乎沒有時間吃飯、睡覺或洗澡，不少華爾街員工指上班損害了他們的身心健康。

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責任編輯：李智美