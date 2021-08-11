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【盈警│手遊股】心動公司上半年盈轉虧 料蝕逾3億元 研發開支大幅增加

新經濟追蹤 19:01 2021/08/11

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心動公司預告，上半年虧損料介乎3.2億至3.5億元人民幣。

手遊股心動公司 （02400） 披露，預期今年上半年將由盈轉虧，錄得淨虧損介乎3.2億至3.5億元（人民幣，下同），去年同期則錄得淨利潤約2.6億元。心動公司預計於8月26日公佈業績。該股今日收報47.05元，跌3.2%，成交1.12億元。

心動公司稱，公司採用招募更多研發人員並增加員工福利水平的策略，以滿足對13款處於開發階段的遊戲以及加快TapTap產品及技術升級的業務需求，上半年研發開支大幅增加3.4億至3.7億元。

官媒再批遊戲業「稅務應與傳統行業適度看齊」　騰訊一年慳稅多少？【下一頁】

除此之外，公司期內毛利減少1.4億至1.7億元，主要由於總收入及毛利率下降。公司上半年若干處於成熟階段的現有遊戲收入減少，抵銷來自TapTap的收入增加部分，致使總收入溫和下降，另外由於毛利率較低的代理遊戲佔遊戲運營總收入的貢獻率增加，令集團總體毛利率下降。

心動公司期內的銷售及營銷費用、一般及行政費用亦增加約8000萬至1.1億元，主要為員工福利費用及相關部門辦公費用增加所致。心動公司指，儘管短期淨利潤可能承受負面影響，但集團持續投資於遊戲開發及信息科技人才的策略符合長期利益，董事會對長期發展及前景仍然充滿信心。

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 盈警 心動公司（02400）

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