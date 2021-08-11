  • 30°C
香港時間 : 2021811日 (三) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】疫情未退疫苗股急跌 康希諾生物復星醫藥齊跌近一成

股樓投資 18:56 2021/08/11

分享：

雖然全球疫情未有減退，但憂慮估值太高，昨晚美國多隻疫苗股股價明顯下跌，其中Vaxart（VXRT）跌5.5%、Moderna（MRNA）跌5.7%、Biontech（BNTX）跌6.9%，拖累香港上市的疫苗股同樣下跌。

延伸閱讀   【大行點睇】瑞銀大劈快手目標價70% 料直播收入減 政策風險增  見 【下一頁

 

其中康希諾生物 （06185） 收市跌13%至328元，自8月初高位398元跌17.6%，但較7月27日低位251元仍有近三成升幅；復星醫藥 （02196） 跌8.4%，較8月初高位跌26.4%，較7月底低位僅有一成升幅。

同場加映  【iM Cafe】內房政策見曙光 係時候轉炒舊經濟？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

BioNTech（美：BNTX） Moderna（美：MRNA） 疫苗 疫情 康希諾生物－B（06185） 異動股 復星醫藥（02196）

上一篇文章

【美股知識】美股4大指數介紹（1）

下一篇文章

【職場熱話】同事上班時間食早餐 樓主向老闆投訴遭冷處理 網民:唔好咁多事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股
【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記
【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記