【異動股】疫情未退疫苗股急跌 康希諾生物復星醫藥齊跌近一成

雖然全球疫情未有減退，但憂慮估值太高，昨晚美國多隻疫苗股股價明顯下跌，其中Vaxart（VXRT）跌5.5%、Moderna（MRNA）跌5.7%、Biontech（BNTX）跌6.9%，拖累香港上市的疫苗股同樣下跌。

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其中康希諾生物 （06185） 收市跌13%至328元，自8月初高位398元跌17.6%，但較7月27日低位251元仍有近三成升幅；復星醫藥 （02196） 跌8.4%，較8月初高位跌26.4%，較7月底低位僅有一成升幅。

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