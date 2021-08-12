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【新冠疫苗】泰國年底人體測試噴鼻疫苗 目標明年中生產

環球社會熱點 09:05 2021/08/12

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隨著Delta變種廣泛傳播，新冠疫苗的保護作用受威脅。泰國官員周三（11日）宣布，正在研究的2款噴鼻新冠疫苗將於年底開始人體測試。泰國政府發言人表示，疫苗還會測試對Delta變種保護力。若測試進度良好，泰國當局希望明年中開始生產。

英國75%成年人完成接種新冠疫苗 9月開打加強劑 【下一頁】

泰國政府副發言人塔那迪雷格（Ratchada Thanadirek）表示，兩款噴鼻疫苗早前在老鼠測試完成後，疫苗第1階段人體測試會在今年底開始，第2階段將於明年3月進行，若結果良好，當局希望在2022年中開始大量生產。塔那迪雷格指，試驗會包括測試對抗Delta變種（即印度變種）保護力。

噴鼻疫苗由泰國國家基因工程和生物技術中心（National Centre for Genetic Engineering and Biotechnology）研發，以腺病毒（adenovirus）及流感（influenza）為基礎。由於已經證實新冠病毒可經由鼻腔內層感染人體，故世界各國一直希望研發噴鼻劑，預防及治療新冠肺炎。國內其他本土疫苗最少有2款將於本月開始第2階段人體測試。

美國15%新患者屬兒童 專家促加快審批接種疫苗 【下一頁】

泰國目前主要接種中國科興、國藥以及阿斯利康疫苗（AstraZeneca），完成2劑疫苗接種人口比例約為6.8%，另外亦預備為已接種科興疫苗的前線醫護人員接種輝瑞疫苗作加強劑。

責任編輯：李俊儀

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