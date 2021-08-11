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【有相睇】公屋客原想抽綠置居　見移民盤大減價放售即轉軚　425萬入市盈福苑

股樓投資 18:47 2021/08/11

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移民業主多數減價求售，居屋屋苑亦有出現移民盤成交個案。富誠地產駱承德表示，盈福苑2房單位以綠表價425萬元成交，業主降價35萬元，單位終獲公屋客承接。

單位圖片

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單位為黃大仙盈福苑高層8室，單位為2房間隔，實用面積407呎，座向東南望區內景觀，日前以$425萬元綠表成交，實用呎價10,442元。據悉，業主打算移民，於是放盤套現，一個月內減價35萬元吸客，有原登記綠置居的公屋客見價錢吸引，棄抽綠置居，日前以425萬元（綠表）承接以上單位。

據悉，原業主於2001年2月以綠表價106萬元購入，持有單位20年，是次轉手賬面獲利約319萬元，期間升值3倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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