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【職場熱話】偷用公司影印機印cv被發現 網民力撐不用擔心 「大家都是這樣做」

理財智慧 16:00 2021/08/12

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在職場上，遇到「大嘥鬼」及「貪心鬼」同事並不罕見，但如果你想用公司影印機去影印個人文件，同時遇上另一位同事也在影印的時候，你會怎麼辦？近日有網民於網上討論區發文，指自己是一名兼職，想利用午餐時間影印個人履歷，但意外總是發生。

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +7

 

【職場熱話】同事愛自言自語 大聲還難聽 港男嫌煩上網抱怨 【下一頁

此帖文一出，引來網民討論，有些網民認為利用公司影印機印個人文件有甚麼問題，他們安慰並建議道：「其實大家都是這樣用，不用太擔心」、「下次設定安全打印。」、「你同事偷印自己文件要告訴你知嗎？」

同場加映：【iM Cafe】內房政策見曙光 係時候轉炒舊經濟？

 

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責任編輯：陳頌潔

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