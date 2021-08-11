電子消費券計劃　將於周六截止登記

消費券計劃將周六（14日）截止登記，政府發言人呼籲未登記的合資格市民把握時間登記。此外，進行電子登記時選擇上載身份證複本作身分認證的市民，須在八月十六日或之前在消費券計劃網站，上載身份證複本以完成登記，否則已遞交的電子登記會被視為未完成而不會獲處理。

遞交書面表格或於7月18日或之後完成電子登記的市民，經核實資格後會於9月1日獲發放第一期消費券。

政府發言人特別提醒選擇遞交書面表格的市民，在遞交表格前須確定已填妥各項所需資料，包括可收取短訊的本地流動電話號碼，及就「在港居住」要求作出的聲明，然後連同香港身份證複本釘好並對摺，於辦公時間投入在各區郵政局及指定銀行分行合共約560個地點所設立的表格收集箱。

如果登記人提交的資料或文件不齊全，有關登記會無法獲進一步處理。此外，由於計劃的登記截止日期是周六（8月14日），銀行及郵局在當日下午休息，計劃遞交書面表格的合資格市民須於8月14日上午或以前把表格投入收集箱。

完成電子登記的市民一般會在約一星期後收到登記結果的短訊通知，而遞交書面表格的市民則一般會在約兩星期後收到相關短訊通知。如市民未有在相關時間內收到登記結果的短訊通知，可透過熱線18 5000的語音系統查詢其登記情況。

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責任編輯：黎淑雯

