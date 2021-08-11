塔利班5日攻陷9省會 拜登籲阿富汗人為國家而戰

自美軍宣布撤離阿富汗後，恐怖組織塔利班的擴張愈發急速。塔利班近日大舉進攻多個阿富汗城市，成功佔領多個要點，勢力範圍大幅擴展。美國總統拜登表示，不後悔撤軍阿富汗，呼籲阿富汗領袖必須為自己而戰。

塔利班攻陷阿富汗多座城市 警告美國勿干預 【下一頁】

塔利班上周五（6日）起連日加強攻勢，周二再一舉攻下阿富汗3座省會城市，包括巴達赫尚省（Badakhshan）的法扎巴德（Faizabad ）、巴格蘭省（Baghlan ）首府普勒胡姆里（ Pul-e-Khumri）及法拉省首府法拉市（Farah）。自上周五至今，塔利班短短5日已攻陷9座省會城市，控制阿富汗3分2地區。

阿富汗政府負隅頑抗塔利班的同時，美國總統拜登（Joe Biden）堅持8月31日全面撤軍阿富汗。拜登周二表示，不後悔撤出阿富汗，認為美國在過去20年於當地已花費超過1萬億美元，同時失去數千名美軍性命。

他續稱，阿富汗領袖需團結起來，並指在美國協助下，訓練出30萬具有現代裝備的阿富汗士兵，人數多於塔利班武裝分子，呼籲阿富汗人必須為自己及國家而戰。美國日後亦會向阿富汗軍隊提供重要的支援、食物、設備及資金等。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）表示，正尋求地區民兵援助，呼籲民眾團結捍衛阿富汗政府管治。

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阿富汗近乎全國宵禁 防範塔利班擴張 【下一頁】

分析指，塔利班武裝分子打算佔領北部地區，陸續向當地首都喀布爾進攻。其中阿富汗經濟重心、巴爾赫省（Balkh）首府馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）已被武裝分子包圍、有連接喀布爾及阿富汗北部地區高速公路的普勒胡姆里亦被塔利班攻陷。

美國阿富汗和平特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）已抵達於卡塔爾多哈，敦促塔利班及阿富汗政府談判，商討局勢。半島電視台報稱，雙方並未就談判達成共識。

責任編輯：郭麗明