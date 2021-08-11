  • 31°C
香港時間 : 2021811日 (三) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

塔利班5日攻陷9省會 拜登籲阿富汗人為國家而戰

環球社會熱點 18:41 2021/08/11

分享：

自美軍宣布撤離阿富汗後，恐怖組織塔利班的擴張愈發急速。塔利班近日大舉進攻多個阿富汗城市，成功佔領多個要點，勢力範圍大幅擴展。美國總統拜登表示，不後悔撤軍阿富汗，呼籲阿富汗領袖必須為自己而戰。

塔利班攻陷阿富汗多座城市 警告美國勿干預 【下一頁】

塔利班上周五（6日）起連日加強攻勢，周二再一舉攻下阿富汗3座省會城市，包括巴達赫尚省（Badakhshan）的法扎巴德（Faizabad ）、巴格蘭省（Baghlan ）首府普勒胡姆里（ Pul-e-Khumri）及法拉省首府法拉市（Farah）。自上周五至今，塔利班短短5日已攻陷9座省會城市，控制阿富汗3分2地區。

阿富汗政府負隅頑抗塔利班的同時，美國總統拜登（Joe Biden）堅持8月31日全面撤軍阿富汗。拜登周二表示，不後悔撤出阿富汗，認為美國在過去20年於當地已花費超過1萬億美元，同時失去數千名美軍性命。

他續稱，阿富汗領袖需團結起來，並指在美國協助下，訓練出30萬具有現代裝備的阿富汗士兵，人數多於塔利班武裝分子，呼籲阿富汗人必須為自己及國家而戰。美國日後亦會向阿富汗軍隊提供重要的支援、食物、設備及資金等。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）表示，正尋求地區民兵援助，呼籲民眾團結捍衛阿富汗政府管治。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

阿富汗近乎全國宵禁 防範塔利班擴張 【下一頁】

分析指，塔利班武裝分子打算佔領北部地區，陸續向當地首都喀布爾進攻。其中阿富汗經濟重心、巴爾赫省（Balkh）首府馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）已被武裝分子包圍、有連接喀布爾及阿富汗北部地區高速公路的普勒胡姆里亦被塔利班攻陷。

美國阿富汗和平特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）已抵達於卡塔爾多哈，敦促塔利班及阿富汗政府談判，商討局勢。半島電視台報稱，雙方並未就談判達成共識。

責任編輯：郭麗明

網絡熱話 地緣政治 阿富汗 戰爭 美國 拜登

下一篇文章

英國駐德大使館員工被捕 涉幫俄羅斯做間諜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Delta變種威脅大 英國專家指無可能群體免疫
Delta變種威脅大 英國專家指無可能群體免疫
全球百大機場新加坡失榜首 香港排第幾？
全球百大機場新加坡失榜首 香港排第幾？
【新冠疫苗】新加坡7成人完成接種 再度放寬防疫
【新冠疫苗】新加坡7成人完成接種 再度放寬防疫
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間18:00）
【英國王室】淫媒富豪受害者提告 控安德魯王子性侵
【英國王室】淫媒富豪受害者提告 控安德魯王子性侵
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）