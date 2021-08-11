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【恒大危機】傳恒大物業獲萬科打救 恒大系股價繼續升

股樓投資 18:18 2021/08/11

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恒大事件再傳來新消息，或有「白武士」出手相救。中國恒大（03333）發公告指，正探討出售恒大物業（06666）及恒大汽車（00708）部份股權，已接觸幾家潛在獨立第三方投資者，但尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。恒大系應聲抽高，恒大一度升12.6%，高見6.61元，收報6.33元，升7.8%；恒大物業及恒大汽車更曾升兩成，收市升幅收窄至9%及4.7%。

【大行點睇】7月手機鏡頭出貨按年降近23% 高盛重申「沽售」評級

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近月，恒大事件成市場焦點，多次出現債權人公開討債，引發投資者憂慮最終會爆煲收場，引發銀行信貸危機。因此，市場憧憬若成功出售部分股權，將有助紓緩集團資金鏈緊張問題。有媒體報道指，多間「實力超強」的國資和民企正與恒大「深入洽談」，甚至很快可作實，更有消息指，恒大擬將恒大物業所有持股售予由萬科企業（02202）牽頭的財團。

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記者：郭秀慧

恒大物業（06666） 經濟 恒大 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 萬科 萬科企業（02202）

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