【港交所業績】內地監管科網、港引反制裁法　歐冠昇：相信港股韌力、10年後中國資本市場可達100萬億美元

▲ 歐冠昇：10年後中國資本市場可達100萬億美元

香港交易所 （00388） 行政總裁歐冠昇首次主持業績發布會，歐冠昇在會上多次被問及內地收緊監管互聯網行業、中美局勢以至香港引入《反外國制裁法》等問題，他認為，內地監管互聯網行業與其他國家沒有大分別，各地也在尋找監管新經濟行業的最佳方式，市場不時出現波動，未見近期港股交投受影響。歐冠昇又指，難以估計不同地緣政策影響，但認為過去兩年香港處於艱難期，港交所日均成交累升兩倍，足見香港市場韌力，也相信香港市場韌力可持續。

近期內地、美國屢出手收緊內地企業上市，歐冠昇稱，近期查詢量有所增加，港交所會確保自身基建的吸引力，讓企業可作選擇，並依然相信資本和資訊自由流通依然是資本市場最佳的運作方式。

歐冠昇也提及，從上任首周到現在，依然相信港交所不用重大改變現有發展策略，「立足中國」繼續是核心優勢，並指中國資本市場未來10年可增長至100萬億美元，對上海、深圳、香港以至深圳都有金融發展機會。

歐冠昇其後補充，所指的資本市場包括股市、債市，而中國GDP十年後可望達30萬億美元，以資本市場約為GDP的3倍計算，認為估算合理。

據港交所、WIND數據，港股總市值約47.7萬億港元、深滬A股總市值81.3萬億元人民幣，而內地債市總存量約122萬億元人民幣，三者合計折合約37.5萬億美元。

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記者：麥德銘