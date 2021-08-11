【異動股】華潤電力三連升創新高　獲摩通大升目標價逾50%

摩通發表研報指，華潤電力（00836）為內地第二大已上市的風電及太陽能營運商，且是唯一低於賬面價值(明年預測市賬率為0.8倍)交易營運商。

即使今年集團股價累升逾75%跑贏大市，同期國指跌5%，但該行仍看到該股有上升潛力，因其再生能源資產市賬率僅1倍，較同業高於1.4倍有約30%的折讓，而潛在催化劑包括再生能源資產分拆、煤價回落及碳交易市場利潤增加，故上調該股目標價近54%至20元，重申「增持」評級。

該行亦將集團明後年每股盈測分別調高約9%及6%，以反映近期內地電價政策容許更好的成本轉移令毛利率有上升空間。

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