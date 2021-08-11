內地學生搶租潮　租賃連月回升　美聯：全年租金看升5%

美聯物業數據顯示，疫情回穩，經濟持續改善，今年首7個月租務市場價量齊升。隨着本地多間大專院校開始恢復實體授課，「疫下」內地學生遙距租樓個案成風，加上踏入暑期傳統租務旺季，為租金帶來支持作用。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，估計全年呎租有望上升約5%，勢創4年新高水平。

布少明指，受惠本地客及內地學生支持，今年暑期黃金檔期租務表現較去年有所上升。事實上，本港樓價回升，市場氣氛好轉，加上暑期傳統租務旺季，利好近月多個屋苑租金水平有所回升。此外，由於本港疫情持續受控，本地多間大專院效開始恢復實體授課，內地學生需提供在港住址證明予學校，故近月紛紛積極物色租盤，為回港「復課」做好準備。有別於以往來港「即睇即租」，當中透過網上遙距租樓，即通過視頻睇片、睇VR、睇相等方式並聯絡地產代理中介物色租盤。值得留意的是，由於內地學生未能提供收入證明，須一次過繳付全年租金，加上普遍「零議價」甚至高於市價，故業主樂意租出單位。

據美聯物業促成的租務個案計算，今年宗數較過去2年同期均有明顯增長，今年首7個月促成之住宅租務個案，較去年同期上升約1成。按地區資料顯示，毗鄰大學地區的住宅租務個案升幅尤為明顯，今年首7個月，以美聯物業促成的住宅租務個案與去年同期比較，當中鄰近香港科技大學的將軍澳區按年升幅達32.6%；香港理工大學所在的紅磡及香港公開大學所在的何文田區，住宅租務個案分別按年升約26.9%及約26%；此外，鄰近香港中文大學的沙田、馬鞍山及大埔區則上升13.1%；另港島西區則升約12.3%。

數據反映大量學生租賃學校附近屋苑以便上課。事實上，本港大學資助課程的內地學生數目有增無減，據大學教育資助委員會資訊課程的內地學生數量，2020至2021年度內地學生數目為13,605人，佔大學教育資助委員會資訊課程的整體學生數目比率為13.4%，雙雙齊創新高。布少明指出，由於升讀大學課程一般需時4年，隨着本地疫情回穩，料不少內地學生未來仍會繼續來港並完成課程，對租務市場帶來支持。

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而在其他任賃情況方面，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，據美聯物業房地產數據及研究中心資料，美聯「租金走勢圖」最新7月份達35.36元，已連升3個月，累積上升約3.2%，並創17個月新高，而今年首7個月則累計上升約2.8%。按租金水平劃分，今年首7個月，月租1.5萬元或以下租務成交比率錄約39.1%，與去年同期相若，並較18年同期及19年同期逾3成大幅飆升；反觀月租逾2萬元之租務成交，則出現回落，由2018年首7個月佔約40.5%，連跌3年至最新約33.1%。

總結而言，受惠暑假租務旺季帶動，住宅租金連升3個月，帶動今年首7個月累升約2.8%。年內住宅租務市場暢旺，租務個案較過去2年錄顯著增長，隨著經濟持續改善、失業率下跌，加上內地生租樓帶動，對租金帶來支持作用，惟下半年估計有機會入伙的樓盤高達逾1.1萬個單位，因此料下半年租金未會大幅上升，僅平穩向上，預期今年全年平均呎租升約5%。

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