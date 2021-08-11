【大灣區】深圳高速擬最多104億元 收購灣區發展71%股權

深圳國際（00152）和深圳高速（00548）聯合公布，深圳市投資控股以不超過104.79億元出售持有灣區發展（00737）約71.83％股權的予深圳高速。深投控間接擁有深圳國際約43.49％權益，而深高速為深圳國際擁有約52％權益的附屬公司。深高速全日收報7.4元無起跌，深圳國際則收報10.64元升1.1%。灣區發展則大升4.2%收報2.97元。

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根據交易協議，深高速預計總代價包括股權轉讓款24.5億元、代償債務約78.9億元、或有代價預計不超過約1.39億元。扣除該公司持有現金及應收款項後，每股灣區發展股份價格預計不超過4.67元。深高速認為，灣區發展所持廣深高速和西線高速位於粵港澳大灣區，擁有良好經營紀錄和較低的投資風險，還可加強深圳區域收費公路統籌管理，增加路網交通流量，提升路產管養的協同效應，進一步提升盈利能力，提高高速公路行業的區域市場份額、未來盈利能力和現金流量。

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一旦交易完成，灣區發展將成為深圳國際及深高速的附屬公司，其財務業績將併入深圳國際及深高速的財務報表。有關交易待兩個集團股東批准。灣區發展前身為合和公路基建，主要經營連接港珠澳大橋的主要幹道，包括廣深高速公路及珠江三角洲西岸幹道。

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