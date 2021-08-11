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【香港零售】信和蔡碧林：最差一頁已過去　商場人流及生意額已差不多回復至2019年水平

股市 18:05 2021/08/11

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信和集團蔡碧林指，零售市道「最差的一頁已經過去」，對下半年消費市道前景樂觀。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團旗下多個區域性旗艦商場人流上升20%，消費額亦增加30%，兩者均已大致回復至2019年水平，集團未來會繼續舉辦更多大抽獎或搶紅包等市場推廣活動，吸引更多本地消費者。

信和華置第二輪凱滙抽獎單位曝光，詳見【下一頁】

蔡碧林指，零售市道「最差的一頁已經過去」，對下半年消費市道前景樂觀，集團對於租戶的補貼亦大幅減少，只有零星商戶要求減租，基於集團商場並非位於遊客區，所以疫情的打擊未及尖沙咀或銅鑼灣般嚴重。

    點擊圖片放大

她續稱，屯門市廣場、荃新天地及奥海城三大商場均位於交通樞紐，出租率逾九成，其中樓面面積逾100萬平方呎的屯門市廣場，日均人流約30萬，目前屯門市廣場已有3至4成樓面面積的租户走「日本風」，租客包括AEON百貨及Don Don Donki、Donki等，未來擬將餐飲比例由目前的20%，提高至25%，同時亦會增加化妝護膚品牌，電子產品及休閒服飾店舖。

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