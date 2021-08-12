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【上車盤】平價做港島樓業主　480萬買灣仔星街舊樓

股樓投資 16:38 2021/08/12

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港島區有不少主打細面積的舊樓供應，對一些資金有限的上車客來說，算是非常吸引之選。中原地產潘重允說，灣仔永星苑高座極低層C室，實用面積251平方呎，開放式間隔，望開揚樓景，日前以480萬元易手，實用呎價約19,124元。代理續說，買家是用家，見灣仔星街地段罕有細價樓，即馬上承接。 

資料顯示，永星苑位於灣仔星街7至7L號，於1989年1月入伙，建有2座住宅大廈，提供108個單位，實用面積由226平方呎起，至最大357平方呎。值得留意的是，永星苑鄰近太古近期推出的新盤「EIGHT STAR STREET」及太古廣場第三期。 據了解，原業主於1989年以42萬元買入單位，持貨32年，現帳面獲利438萬元，物業期內升值約10.4倍。

延伸閱讀【新盤價單】Wetland Seasons Bay價單曝光　折實入場費455萬起　代理︰「好過買大灣區樓」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

中原地產 永星苑 灣仔 AR 上車盤

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