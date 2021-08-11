【疫市營商】Mastercard最新發布「體驗」為題的調查   發現大眾重視自我價值

▲ Mastercard調查顯示，81%受訪者傾向選擇能與家人朋友一起進行的體驗。（Mastercard提供圖片）

企業提供愈來愈多個人化體驗，皆因民眾更著重享受特色的體驗。Mastercard首次發布的一項有關體驗（Experience）的研究結果，亦發現大眾重視充實自我的價值，並且願意花時間和精力在能夠讓他們不時回味的體驗。

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調查顯示，81%受訪者傾向選擇能與家人朋友一起進行的體驗；71%受訪者希望探索新去處和體驗未曾經歷的活動。另有66%受訪者對其他文化持開放態度，並渴望學習新文化。

民眾關注健康 著重休息和生活平衡

民眾疫情期間更加關注健康。調查顯示，更關注科技帶來的健康（22%）、休息和生活平衡（29%）及舒壓活動（30%）。同時，積極關注自我和著眼於提升抗逆力，優先考慮心理健康（85%）；其次為情緒健康（83%）和生理健康（83%）。



不過，調查強調，與他人共度的時光才是真正的無價體驗。有近四分之三受訪者認為，他們花費不少努力製造與親友共度美好時光的機會，其中能讓他們與重要的人維持緊密關係，才是真正無價的體驗。美好時光的定義包括，能與他們重要的人在一起（60%）和做一些他們感興趣的事（40%）。

全球62%受訪者，包括68%的Z世代及 67%的千禧一代，傾向追求包容性體驗，並有41%受訪者認為與他人共度美好時光時，能感受到被接納和扮演真我是不可或缺的因素。

今個月，指定Mastercard香港持卡人，可親身參與餐飲體驗，例如：

1 與SOMM葡萄酒總監體驗美酒佳餚搭配：Dom Pérignon香檳與黑色食物搭配體驗

2 與SOMM葡萄酒總監體驗美酒佳餚搭配：葡萄酒與魚子醬搭配體驗；

3 更有烘焙課程，與行政總廚何偉誠師傅（Danny Ho）於唯港薈學院學習。

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責任編輯：馬意文