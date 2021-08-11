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【美股知識】美股4大指數介紹（1）

理財智慧 19:06 2021/08/11

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美股主要有3大指數，分別是歷史最久的道瓊斯工業平均指數，最具代表性的標普500指數，主要為科技股的納斯達克指數，以及小型股的羅素2000指數。4大指數各有千秋，必須綜合分析，才可了解美國整體市場走勢。

道瓊斯工業平均指數，簡稱道指，為美國歷史最悠久的主要指數，早於1896年開始計算。指數由30隻成份股組成，如3M（MMM）、微軟（MSFT）等。最特別的是，股票所佔的權重由每股股價決定，即是每股股價愈高，所佔權重愈大，有別一般由市值決定權重。因此，聯合健康集團（UNH，每股股價411.78美元，市值3,887億美元），所佔權重（7.9%）高於市值較大的微軟（每股股價286.44美元，市值2.15萬億美元）。箇中原因，是因當年科技較落後，所以採用較簡易的計算方法。

道指有其悠久歷史，發展出多套分析方法，最著名的為道氏理論（Dow Theory），理論的核心是道指的升市/跌市，必須與道瓊斯交通指數配合，如道指破頂，道瓊斯交通指數須跟隨破頂，升市才算健康，跌市反之而然。

如想買入道指，可以考慮SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust（DIA），上文提過的道瓊斯交通指數，亦有ETF，為iShares U.S. Transportation ETF（IYT）。

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撰文 : 龍瑞成

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