【可再生能源】白宮研2050年航空業停用化石燃料　轉用可再生能源

據外電報道，美國白宮正在考慮將航空業停用化石燃料的目標日期定在2050年，並轉用可再生能源，以應對氣候變化。報道指拜登政府正在考慮提供誘因，來推動商界生產適合飛機使用的「可持續航空燃料」 (SAF)，以減少使用化石燃料以及釋出溫室氣體。

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兩名消息人士透露，政府考慮以2050年為目標，令航空公司使用100%「可持續航空燃料」 。但他們坦言討論仍處於早期階段，由於飛機不大可能依賴電力作為能源供應，但目前由使用過的食用油和動物脂肪等原料所製成的「可持續航空燃料」，僅佔整體燃料使用量的極低比例。

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責任編輯：黃苑筠