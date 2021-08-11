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【可再生能源】白宮研2050年航空業停用化石燃料　轉用可再生能源

環球政經 18:08 2021/08/11

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據外電報道，美國白宮正在考慮將航空業停用化石燃料的目標日期定在2050年，並轉用可再生能源，以應對氣候變化。報道指拜登政府正在考慮提供誘因，來推動商界生產適合飛機使用的「可持續航空燃料」 (SAF)，以減少使用化石燃料以及釋出溫室氣體。

【氣候報告】IPCC：全球氣溫上升速度比預期快 一切歸咎於人類所導致　【下一頁

兩名消息人士透露，政府考慮以2050年為目標，令航空公司使用100%「可持續航空燃料」 。但他們坦言討論仍處於早期階段，由於飛機不大可能依賴電力作為能源供應，但目前由使用過的食用油和動物脂肪等原料所製成的「可持續航空燃料」，僅佔整體燃料使用量的極低比例。

同場加映 【iM Cafe】內房政策見曙光 係時候轉炒舊經濟？

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

電力 航空業 能源供應 氣候暖化 美國 白宮 航空
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