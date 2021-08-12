【職場熱話】新人獲安排能力不及的工作 直言「根本不是入門級！」 網民：唔識咪慢慢摸索

剛入職的新人，面對老闆給你一大堆超​乎個人能力的工作，你會怎麼辦？但近日有網民於網上討論區發文，指自己剛畢業入職，但工作實在太困難，根本無法應付，詢問如何令公司炒人。

據悉，樓主簽了一年合約，如果辭職的話要賠錢。樓主直言：「這工作根本不是入門級！！現在我不是不想做，是根本做不到，但老闆好像不太明白，一直要求我寫。」他疑惑地問了一句：「如果我直接說做不到又不辭職，會不會很奇怪？還是我交貨出來先？」

按圖了更多，樓主經歷：

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【職場熱話】剛畢業新人太害羞？ 幫同事叫外賣不敢打電話 最後用軟件點餐 【下一頁】

此帖文一出，引來網民討論，有些支持樓主繼續做的網民認為不懂就慢慢摸索，「如果產品最終不可行，責任在老闆身上，賠錢亦是他的事，你盡力就算了！」、「嘗試做一做，不懂就直接問，只做你能力範圍之內，老闆看你弄不到就派人來跟。」並安慰道：「剛入職場就預了出錯，否則就不會用這個價錢請你啦！沒有甚麼好害怕呢？」

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有些網民建議樓主繼續做，隨便交貨出來，「如果產品在最後限期交不出來，自然會炒你。」、「慢慢做，不要與老闆加班。」，另有人分享類似的經歷，「我一直做行政工作，最近會計辭職，老闆叫我負責出糧、出數、做報價和MPF等；變相一人負責兩人工作，老闆看到我可以處理，沒有打算再請新會計。」、「我要拍youtube、剪影片、執倉和做原本的工作。」

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責任編輯：陳頌潔