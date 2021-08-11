【新股IPO】理想汽車2015明日掛牌 超額認購4.5倍 一手中籤率50%

理想汽車（新上市編號：02015）將於明日（12日）掛牌，該股是次來港雙重上市，計劃發行1億股股份，最終公開發售部份錄得超額認購4.5倍，國際配售則錄得超額認購6.9倍；一手中籤率為50%，投資者認購四手可穩獲一手；聯席保薦人為高盛及中金。

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此外，理想汽車最終發售價定為每股118元，預計集資淨額為115.52億元，其中45%預期將於未來12至36個月分配至研發用途；另45%將為未來12至36個月擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金；餘下10%用作營運資金及其他一般公司用途。

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記者：張以正