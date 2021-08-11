【中國恒大】騰訊增持後　恒騰網絡委任柯利明為董事長

▲ 柯利明曾以投資者及製作人身份帶領及投資《你好李煥英》。

騰訊 （00700） 增持恒騰網絡 （00136） 不久，恒騰網絡宣布管理層換馬。公司指，柯利明獲委任為執行董事及董事長；徐文已辭任董事長一職，但繼續擔任執行董事；而黃賢貴已辭任執行董事，指因希望專注中國恒大集團其他事業發展。

柯利明現擔任上海儒意影視製作有限公司的行政總裁以及Pumpkin Films Limited的行政總裁，曾經在對沖基金管理公司任高級分析師。

柯利明畢業於澳大利亞格里菲斯大學，於2005年獲得風險管理學士學位，並於2006年獲得貨幣銀行學碩士學位。他曾以投資者及製作人身份帶領及投資《你好李煥英》、《送你一朵小紅花》、《動物世界》、《縫紉機樂隊》、《致青春．原來你還在這裏》、《致我們終將逝去的青春》、《老男孩—猛龍過江》等電影，以及《老中醫》、《老酒館》、《愛情的邊疆》、《北平無戰事》、《琅琊榜》、《羋月傳》、《咱們相愛吧》等電視劇。

恒騰網絡早前公布，主要股東中國恒大 （03333） 向騰訊以每股3.2元，出售恒騰網絡7%股份，總代價20.685億元。

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編輯：區嘉俊