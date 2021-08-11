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【業績｜保險股】保誠上半年盈轉虧、稅前虧46億美元　維持中期息5.37美仙

股市 17:31 2021/08/11

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保誠來自持續經營業務的經調整經營溢利按年增長19%至15.71億美元。

擬獨立分拆Jackson上市的保誠 （02378） 公布業績。保誠上半年稅後盈轉虧，錄得虧損46.37億美元，當中包括已終止經營業務Jackson的57.07億美元虧損。保誠派發中期息每股5.37美仙，按年持平。

期內，按實質滙率基準計，來自持續經營業務的經調整經營溢利15.71億元，按年升22.2%；來自持續經營業務的壽險新業務利潤11.76億元，按年升近29%。

有關分拆Jackson事宜，保誠繼續考慮向機構及香港散戶投資者進行全球發售，籌集約25億至30億美元股本，預期明年9月完成分拆事項，但須經股東批准。完成後，將會專注於增長率及經風險調整回報更高的亞洲及非洲業務。 

保誠分拆Jackson美國上市獲批　每40股保誠可換1股Jackson｜詳見【下一頁】

針對疫情致令中港一直未恢復通關，保誠面向中國內地客戶的新跨境銷售繼續受到嚴重限制。反觀香港本土業務表現穩健，新業務利潤錄得雙位數增長，將年度保費等值銷售額的跌幅抵銷有餘，反映集團轉向健康及保障產品。

與上一期間相比，整體年度保費等值銷售額減少35%，但新業務利潤僅減少13%。新業務利潤的變動反映年度保費等值銷售額減少的影響，被有利的產品組合淨值部分抵銷。

保誠：中港至少今年內未能通關

保誠預期，今、明兩年的疫苗接種計劃將推動經濟逐步恢復至較為正常的模式，但接種進度及成效可能存在顯著差異，短期內對經濟前景以至業務表現帶來一定不確定性。

集團目前又預期，中港至少今年餘下時間仍不能通關。不過，隨著目標市場的結構性增長，產品需求將會持續增加，而隨著中港邊境重新開放及訪港旅客回復正常，相信香港業務的重要客來源將會恢復，而且「跨境理財通」及「跨境保險通」等監管發展有利。

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