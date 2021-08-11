【港股追蹤】內媒稱將向Tesla供應刀片電池 比亞迪表示從未說過

上周有內媒報導稱，比亞迪（01211）將會於明年第二季起向Tesla（美：TSLA）供應「刀片電池」，更指出配備「刀片電池」的Tesla車型已進入C樣測試階段。比亞迪於今日（11日）開腔回應，稱從未有對媒體表示會向Tesla供應「刀片電池」，亦未表示「刀片電池」會用於Model Y。比亞迪全日跌0.6%，收報268.4元，成交17.5億元。

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刀片電池為比亞迪自研的電動車鐵電池產品，其能量密度較三元鋰電池低，但卻以更狹長的方式掛列，故續航力不會較三元鋰電池差，亦更安全。

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早前亦有網上消息指，比亞迪將會收購上汽乘用車，而上汽集團已在網上平台回應「不信謠、不傳謠」。

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