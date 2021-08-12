其實印度無咖哩？ 美國博客：英國人亂發明

世界各地民眾想起印度菜式，相信大部分人第一想法會是咖喱。美國有美食博客近期呼籲各國民眾棄用「咖喱」一詞，直指咖喱只是當初英國殖民者不願學習印度菜式名稱的錯誤稱呼，印度當地根本沒有這種食物。有歷史學家指，印度在英國人抵達後才使用咖喱一詞。

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現年27歲的美國加州東南亞食物博客主班桑（Chaheti Bansal）早前在社交平台Instagram上發布影片，呼籲民眾棄用「咖喱」（curry）一詞。班桑解釋咖喱一詞長期被外國人誤用來描述任何印度菜式，實際上印度食物種類繁多，當初因白人不了解印度菜式，才發明「咖喱」作為印度食物的統稱，至今仍被廣泛使用。

部分Chaheti Bansal分享食譜菜式

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影片收獲逾360萬觀看次數，班桑其後受訪時強調，當人們想到東南亞食物時，咖喱不應該是聯想到的全部內容。班桑指，若從印度菜角度出發，自己根本不明白「咖喱」一詞意指何物，任何東南亞語言中亦不存在「咖喱」。

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美國佛蒙特大學（University of Vermont）宗教研究副教授富爾斯特（Ilyse Morgenstein Furest）亦表示，「咖喱」一詞在英國人抵達印度的1850年代出現，首先使用是英國人，之後才被當地民眾採用。因為當時英國軍官擁有較高社會地位，當地南亞人為求獲取社會、經濟或政治方面利益，才開始烹飪咖喱。

富爾斯特指大多歷史學家認為，當時英國軍官或是聽錯泰米爾語（Tamil）中的「kari」一詞，才會演變成後來的「咖喱」。該詞在不同地區有不同含義，可以被解作煙燻及配菜。

責任編輯：李俊儀