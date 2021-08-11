【職場熱話】去中型公司定小型公司 樓主唔知點揀好 網民: 前線和管理係兩樣野

不少「上班一族」在找工作的時候，除了薪金和職位外，有不少的外在因素都會作為考慮的原因之一，例如公司的規模。有人認為應該去大型公司任職，起碼公司業務較穩定，不用擔心公司有隨時倒閉的風險；有人則認為應該去小型公司任職，因為有更多發揮所長的機會。有網民在網上發文，最近收到兩份工作的機會，但規模和職級都不同，因此在網上發文向其他網民問意見。

網民經歷:

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貼文一出後，網民對於去哪裡任職都有不同的意見，有網民認為應該在去小型公司任職，但要有承擔風險的準備，指：「小型公司更有湣力去發揮自己所長，雖然樓主可能不需要再在前線工作，但要相應承擔更大的風險，甚至支持公司的發展」、「在小型公司任職，可能有更大的管理權」

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也有網民建議樓主在中型公司擔任中層的工作，可以先磨練下自己，指：「始於你在飲食業已經有多年的經驗，不需要重新去適應零售行業的工作環境」、「在公司擔任中層的話，他日離職的時候較容易找到工作」樓主也有回應網友的建議：「我之前一直都是在前線工作，也有管理的經驗，但也擔心如果要轉型做後台工作的話，需要時間適應」也有人提醒樓主是兩個不同的行業，不應該只著眼於公司的規模：「前線和管理是兩項不同的工作，一個是管事，一個是管人。高層的責任也比中層多，包括要考慮公司日後的發展等，因此樓主必須要考慮其他因素」

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責任編輯：陳佳恩