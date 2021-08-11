Logitech推無線藍牙機械鍵盤　EMOJI按鍵設計＋設3款配色

▲ Logitech推出的無線藍牙機械鍵盤POP Keys現已發售，產品售價為699港元。

Logitech宣布推出新款無線藍牙機械鍵盤，首次加入可更換EMOJI鍵帽設計，並提供跨平台多工處理、新增快捷鍵、雙模連線等功能。該產品設有3款不同配色，部分版本現已公開發售，鍵盤售價為699港元。

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Logitech推出的復古打字機無線機械式鍵盤POP Keys，可支援Windows、macOS作業系統，並設有5款可替換EMOJI按鍵，可應用於各種輸入系統，用戶透過軟件Logitech Options安裝設定後，即可開啟使用。

另外，POP Keys搭載Easy-Switch技術，每次最多可配對3部裝置，更能相容Windows、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS及Android系統。鍵盤更新增屏幕截圖鍵、語音轉文字辨識鍵等快捷鍵。該產品亦支援雙模連線，允許用戶選用藍牙或Logi Bolt USB接收器，提升連線能力。

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POP Keys無線藍牙機械鍵盤售價為699港元，現已率先發售Daydream（薰衣紫）及 Blast（陽光黃）版本。本月24日開始，Heartbreaker（玫瑰粉）版本將於LogitechClub，以及本地各大代理零售商發售。

責任編輯：李寶如

