【職場熱話】皇親國戚手腳不乾淨 每日「穿櫃桶底」千元 老闆決定包庇她 網民：叫老闆賠錢

做生意最怕帳目不清不楚，管理不好分分鐘就倒閉。所以很多公司都專門請人看帳目，算清楚每一條數。近日有網民於網上討論區發文，指親戚「穿櫃桶底」。

網民經歷：

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有人覺得才1000元就隨她拿，但網民不顧情面，直言要樓主去報警。他們反駁：「才1000元？每天這樣拿，一個月都快三萬了！」樓主十分同意，還表示已經「穿櫃桶底」好幾年了，小本經營真的捱不下去。

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網民建議樓主安裝CCTV，等她一偷拿錢走，就有證據證明她「穿櫃桶底」。如果該親戚投訴有CCTV的話，就證明她心虛！

同時，樓主要和老闆談一談，因為他覺得「穿櫃桶底」沒有問題的話，就應該由他補上失去的盈利。通常一說到要賠錢，十個有九個也「無情講」，不再包容犯錯的人了。

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責任編輯：張瑋婷