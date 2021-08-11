【人民幣】人民幣利差回報2.4%冠絕亞洲 擁息差優勢兼低波幅

▲ 彭博指，人民幣受惠息差優勢及低波幅，為好倉盤的首選亞洲貨幣。

今天（8月11日）為人民幣8.11滙改6周年，內地官媒指，滙率改革正穩步推進。此外，中央雖自今年6月起連番出招，力遏人民幣漲幅，但彭博指，人民幣躋身亞洲最佳的利差交易貨幣，主要挾持兩大優勢：低波動及息差優勢的高收益，使其滙價保持吸引力。外電又引述花旗的估計，內地10年期國債孳息率介乎2.7至2.95厘，建議加碼這低風險卻高回報的國債。

人行突於7月全面降準，由放水變收水，令10年期國債的收益率罕有跌穿3厘心理大關。況且，近期內地的強監管，令外資充滿戒心，外電指軟銀及新興市場教父麥樸斯等專家，皆指暫迴避人民幣資產。適逢10月起富時指數將正式把中國國債納入主流債券指數，分析預期，在內地尋寶的游資，或棄股投債冀避險。

1年人幣定存最高息有幾多？【下一頁】

據彭博測算的年初迄今的數據，境內人民幣兌美元的利差回報約2.4%，在亞幣中居首。若將波動率納入考量，在岸人民幣兌美元的利差回報夏普比率約1.1%，仍在亞幣中領先。事實上，境內外人民幣的好倉盤，利差回報和利差回報夏普比率，也超過同期G10貨幣的表現。

外電又分析指，從近期中央高層的表態來看，滙率基本穩定仍是人民幣的主基調。7月末中央政治局會議稱「增強宏觀政策自主性，保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定」。疊加內地國債的相對高收益，或許意味着人民幣將持續提供較高的利差回報。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，「總的來說，人民幣利率較高，且走勢穩定，carry trade（套息交易）應該可以延續。雖然下半年內地成長動力可能放緩，但人民幣穩定趨勢應該不會有太大改變。」

「圓幣」組成貨幣權重，人民幣佔比最高【下一頁】

彭博指，盡管其他貨幣能提供更高的利息，但波動也更大。反觀，境內外人民幣兌美元的一個月歷史波動率，在亞幣中表現居中，且低於G10貨幣，一個月隱含波動率更在亞幣中處於較低水平。

另一方面，目前中美10年國債利差，縱使從年初的逾200基點、現已回落至150基點附近;可是，仍處在歷史較高水平。

花旗銀行策略師Dirk Willer在今日的報告中稱，繼續看好中國國債，並認為中央務實、以及有針對性的政策，將繼續有利於中國債券的回報。「預計10年期國債殖利率維持在2.7至2.95%的範圍，考慮到其利差、以及對全球固定收益的低敏感性，傾向於繼續超配中國國債。」

在岸人民幣兌美元今早上漲0.11%，報6.4794元；中國10年期國債活躍券殖利率持平於2.875厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪