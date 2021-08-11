【ET講股通】孫運喜︰小心外圍異動 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）

恒指全日收報26660點，升54點，大市成交1,535億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股未見明顯方向。

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00：00 - 港股市況速報＋今日點睇「小心外圍異動」

04：17 - 港股後市走勢預測 恒生指數阻力位

05：45 - 美元及美債息對市場的啟示

08：42 - 兩個重點消息要留意左右後市走向

12：22 - 股票分析：越秀地產 （00123） 股價前景如何

14：58 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景如何

18：13 - 股票分析：力勁科技 （00558） 股價前景如何

21：12- 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景如何

23：32- 股票分析：信達生物 （01801） 股價前景如何

27：12- 股票分析：中石化 （00857） 股價前景如何

29：31- 港股收市速報及後市分析

31：06 - 股票推介：英恒科技 （01760）

內房股全綫急彈，中海外 （00688） 升8.9%至18.62元，主因內媒唱好估值見底；內銀股亦有好表現，建行 （00939） 升2.4%至5.62元，主因券商唱好內銀板塊上半年盈利增長可達1成。相反，新經濟股、動量股回軟，藥明生物 （02269） 跌3.1%至123.5元，騰訊 （00700） 回落0.5%至484元。

美滙及10年債息乍現突破

港股於前浪底及下降軌26800點受阻，展望後市，外圍異動甚關鍵。美滙指數升至93.1，見3個月高位，若突破93.2，則恐進一步向上。另外，10年債息升見1.36厘，突破小雙底頸線，量度升幅目標為1.5厘。美債息與科技股呈反向走勢，昨晚債息向上，納指便回軟，乍現沉重頂形態。

消息方面，拜登基建方案獲美國參議院通過，將交予眾議院表決，市場人士認為有機會令通脹進一步升溫。另外，美國今晚將公布7月份CPI，市場料升5.3%，核心通脹則料為4.3%，投資者宜緊盯。

業績理想的港交所 （00388） 及聯想 （00992） 股價受捧，可留意將於8月17日公布業績的英恒科技 （01760） 。英恒科技早前已發盈喜，技術走勢似形成平頂三角形，料放榜前股價向上機會大，止蝕可用20天線。

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