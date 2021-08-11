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【在家工作】Google員工若選擇在家工作 薪酬或將被扣減

環球政經 17:17 2021/08/11

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疫情之下，在家工作成為常態，在美國不少公司都開始容許員工長期在家工作，不過據《路透社》表示，如果員工轉為永久在家工作，Google將對其薪酬將有所調整。

Google一名因害怕而不願透露姓名的員工透露，他通常從附近城市通勤到西雅圖的辦公室。但據該Google於6月推出的「Work Location Tool」估計，如果全職在家工作，他的工資可能會減少約10%。該員工最終決定繼續花兩個小時的通勤時間去辦公室工作。另外亦有Google員工對《路透社》表示，如果他們選擇在家工作，薪水將減少高達25%。

Google推遲到10月復工　員工需要接種疫苗　【下一頁

不過Google發言人表示薪酬一直會因員工所處的城市和州而異，「我們的薪酬方案一直由工作地點決定」。強調公司不會因為員工從辦公室工作轉到在家工作而改變他們的工資。例如，在紐約市辦公室工作的員工與在紐約市其他地點遠程工作的員工的薪酬是一致的。

美國矽谷多家企業開始允許員工長期在家工作，部分科企如Facebook和Twitter也削減了因選擇在家工作而搬到較便宜地區居住的員工薪酬。

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

美國 路透社 在家工作 疫情 西雅圖 Google

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