下一篇文章
【裝修攻略@iM網欄】責任歸因 點解咁多人中伏？
在摩納哥數次短暫旅行期間，精神上已經不知不覺出現了一種本能，
一個在【瓦爾扎扎特, Ouarzazate】的晚上，太陽暮歸，月兒更替，
徹夜風聲停下，迎來黎明的一刻，
朝北方的卡薩布蘭卡方向行進，途中驚喜處處; 在【亞特拉斯山Mt. Atlas】的綠洲上，那酒紅色的紅土村壘【埃本哈杜, Aït Benhaddou】內，
【馬拉喀什, Marrakech】世遺古城空空蕩似的，有 [香塔] 之稱的 [庫圖比亞清真寺Koutoubia]不眠不休地立在舊城中，
由回教國王伊得里斯二世所建的【菲斯古城Fez】，200多座清
雖然【卡薩布蘭卡 Casablanca】市內沒太多名勝古跡，卻因著名電影[北非
摩洛哥脫離法國獨立後有著自己的個性，每處都有著各自的風采! 好玩的還有【舍夫沙萬Chefchaouen】的藍色，【索維拉
作者_明登（歐明）簡介：
吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘
更多各友國行@明登的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : 明登（歐明）
欄名 : 各友國行