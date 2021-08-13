在摩納哥數次短暫旅行期間，精神上已經不知不覺出現了一種本能， 使得我長時間怔視著一些東西而不覺得無聊……

一個在【瓦爾扎扎特, Ouarzazate】的晚上，太陽暮歸，月兒更替， 大伙兒的車隊闖入【撒哈拉沙漠】中疾走; 淡銀紗般的星群默默地在夜空中閃爍不停，漫天星斗爭奇鬥艷， 令沙漠上的遊人狂喜無限……

▲ 撒哈拉沙漠

▲ 撒哈拉沙漠

徹夜風聲停下，迎來黎明的一刻， 天際遠處出現一片橙紅色的小弧形，太陽從地平線躍跳而出， 天空隨即鍍上一層金光，此刻華麗的朝霞漸漸地將廣袤的沙原照亮， 波浪式的沙海奇觀簡直美得無可挑剔!

朝北方的卡薩布蘭卡方向行進，途中驚喜處處; 在【亞特拉斯山Mt. Atlas】的綠洲上，那酒紅色的紅土村壘【埃本哈杜, Aït Benhaddou】內， 寒傖的泥屋群都是以紅黏土與乾草搭建而成， 粗糙的屋外表卻深藏著古柏柏爾人的建築智慧，不少國際著名電影如 [星戰前傳] 與 [盜墓迷城] 都曾在這裡取景。

▲ 亞特拉斯山

▲ 埃本哈杜

▲ 山羊上樹

【馬拉喀什, Marrakech】世遺古城空空蕩似的，有 [香塔] 之稱的 [庫圖比亞清真寺Koutoubia]不眠不休地立在舊城中， 寺塔的牆身散發陣陣幽香; 踱步累了，在老城廣場的Café一邊喝薄荷茶， 一邊看著小市民在寒喧、買賣和街頭表演， 宛若投進一千零一夜的阿拉伯世界中……

▲ 馬拉喀什

由回教國王伊得里斯二世所建的【菲斯古城Fez】，200多座清 真寺及千家工藝老店隠藏其中; 友人Ayoub千叮萬囑道: 「一定不可亂走，走失了連警察也找不到你｣，我沿途基本上跟Ay oub形影不離，穿過一條又一條深深的巷弄， 所見的建築物色調都是灰頭土臉，一副寒酸潦倒的樣子; 街弄上的人報以好奇的眼光打量打量; 最後走進一家皮革工場的，從工場的二樓向下一看， 滿是盛著不同顏料的皮革染缸，它們組成一幅層次分明的獨特圖畫; 最後去到城北的山丘上看那美得令人屏息的古城全貎。

▲ 菲斯

雖然【卡薩布蘭卡 Casablanca】市內沒太多名勝古跡，卻因著名電影[北非 諜影]讓世人記住了它; 它以法殖懷舊白色風情的面孔示人， 全球第二大的哈辛二世清真寺傍海而立，莊嚴肅穆; 無論外觀、拱門和殿堂之精細工藝都是首屈一指的！

▲ 卡薩布蘭卡

摩洛哥脫離法國獨立後有著自己的個性，每處都有著各自的風采! 好玩的還有【舍夫沙萬Chefchaouen】的藍色，【索維拉 Essaouira】的大西洋岸平靜悠閒……

▲ 索維拉

作者_明登（歐明）簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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