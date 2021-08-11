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【大行報告】摩通指內房政策明朗化 利潤率料今年見底

股樓投資 17:13 2021/08/11

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摩通發表研究報告指，內地房地產市場於內地一周傳出多個消息，包括北京、杭州、惠州對買樓有新的要求；無錫推出第二輪的集中土地拍賣；中國恒大（03333）情況持續變化。該行認為，內地樓市政策前景明朗化，「穩房價、穩地價、穩預期」將成為長綫政策，短期焦點仍繼續集中在「限房價、限地價、競品質」上。

摩通對大型內房股最新投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +7
    +6

該行認為，隨著內房股信貸風險逐漸降低，市場關注點將轉往基本面，相信利潤率會於今年見底，毛利有望明年反彈。該行偏好具防守性，特別是有租金收入的發展商，未來2至3年料可有雙位數年複合增長率，當中看好龍湖集團（00960）、華潤置地（01109）及融創中國（01918）等。

【iM會客室】甚麼政策股才是避風塘？

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記者：郭秀慧

恒大 地產 中國恒大（03333） 融創中國（01918） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 大行報告 發展商

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