【大行點睇】福萊特玻璃績後急跌逾12%　交銀國際指股價缺乏上升催化劑

福萊特玻璃（06865）績後跌逾12%。交銀國際發表研報指，福萊特玻璃二季度實現歸母淨利潤4.23億元人民幣，同比增加72.3%，環比下跌49.5%，略超預告區間3.22億-4.22億元的上限。業績環比下降主要是由於光伏玻璃均價環比大跌約四成。該行稱，公司股價近期漲幅較大，且估值高於同業龍頭，該行認為在競爭加劇下缺乏進一步上漲催化劑，將評級由「買入」下調至「中性」。

另一間大行摩通亦指，福萊特玻璃6月底起已跑贏信義光能（00968）約30%，現價水平已升至2022年預測市盈率的30倍，高於信義光能的23倍。該行將其評級由「增持」降至「中性」。



大行對福萊特玻璃評級及目標價：

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