【Mosaic慢慢砌@iM網欄】歲月中倖存 逃過一劫的馬賽克



有時候，無可奈何地，藝術會被卷進歷史的洪流中，能否在漩渦中被拉回來，只能看運氣，又或者，藝術品本身的魅力。在上海外灘，現為浦東發展銀行內的八角亭穹頂的馬賽克壁畫，就經歷了一場差點被消滅的危機。

故事還是要由最早的滙豐銀行大樓說起，那是列強橫行，上海陸續出現租界的年代。1874年，滙豐買下在上海外灘海關大樓及西人俱樂部部份地方，興建樓高三層的銀行，到了一九一二年，又買下周邊的土地，重新興建一座銀行大樓。一九二三年，樓高七層的滙豐銀行大樓落成，是外灘最宏大的建築。

也許是受到二十世紀初新藝術風格的影響，大樓八角庭的穹頂選用了馬賽克藝術，令大樓的裝飾顯得格外華麗優雅。

時移世易，中華人民共和國成立後，滙豐在內地業務縮減，一九五五年，這座大樓搖身一變成為上海市人民政府辦公大樓。

本來還算相安無事，到了一九五六年，因為蘇聯軍艦到訪上海，要在上海市人民政府辦公大樓接待這些賓客。有一些聲音認為這些馬賽克壁畫太重西方色彩，太重商業味，這種代表着資產階級審美的藝術理應被除去。

也不知為何，當時當局邀請了一位民用建築設計院院長陳植先生來觀察，他認為把馬賽克除去太過可惜，建議用塗料覆蓋，而市政府竟然也從善如流，特別批準了。自此以後，在這幢大樓每天出沒的人，很少知曉壁畫的存在，壁畫就默默地守候着再生的時機。

一愰眼40年過去，市政府大樓已搬離，上海浦東發展銀行於1996年通過競拍成功進駐，1997年在修繕大樓時，壁畫終於重見天日。

往日勇於提出保留馬賽克壁畫的建築師陳植，由於他的堅持，壁畫避過了「文革十年」的危險，97年已是95歲高齡，他不肯將所有保護馬賽克的功勞歸功自己，只說是當年所有有識之士的共同決定，他不想搶鏡頭了。這位曾留學美國賓夕凡尼亞大學建築系，作品遍布全國各地的著名建築師，於2002年100歲的高壽，走完他完美的一生。

真的要感謝每一位熱愛，珍惜馬賽克藝術的人，由歲月中倖存下來的馬賽克，見證了歷史，而且，也擺脫了政治，回到純粹的藝術！



作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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