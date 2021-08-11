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怡人海景　近200萬時尚裝修　藍灣半島呎價2.13萬破頂價沽

股樓投資 17:33 2021/08/11

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小西灣藍灣半島再錄呎價破頂成交，Q房網分店聯席營業董事招潔冰說，藍灣半島9座極高層單位，實用面積653平方呎，三房套連一個多用途房間隔，飽覽全海景，今年5月，原業主以「試水溫」價約1,700萬元放盤，直至近日下調叫價至約1,480萬元，即獲買家接洽，經過約一周時間議價，終以1,393萬元易手，實用呎價約21,332元，創同類單位新高。 

招潔冰說，客人為區內客，心儀單位位處極高層，景觀優美，而且連近200萬元時尚設計，合乎買家心中所想，故願以創同類單位呎價新高購入，相比該行今年5月份促成的另一低層單位足足高出12%。從代理提供的相片可見，單位裝潢簇新，料買家可節省不少裝修費，景觀方面，廳房均享極開揚的海景及山景。 

    點擊圖片放大
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代理續說，原業主於2007年5月以約412.8萬元購入上址，持貨14年，現帳面獲利約980.2萬元，物業期內升值超過兩倍。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 藍灣半島 小西灣 Q房網

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