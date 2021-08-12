【職場熱話】同事愛自言自語 大聲還難聽 港男嫌煩上網抱怨

每個人的生活習慣都不一樣，例如刷牙先刷左還是右，穿鞋是先穿右還是左等。上班亦一樣，有些人喜歡戴上耳機聽着音樂做事，甚至有人喜歡外播等。近日有網民於網上討論區發文，指同事喜歡自言自語。

網民經歷：

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網民有獨特的想法，指該同事的目標是藉着大聲說話令別人不要把工作交給他，或是惹他。有人馬上同意，建議樓主離他一點，不然隨時拿刀斬人，樓主就慶幸自己不是和他同一部門。但被反駁：「每一個受害者都不覺得自己會是受害者！」

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有人就覺得樓主的情況算好了，最煩的是大力關門，摔文件，大力打字等，「坐佢附近真係人都癲！」。又有網民和樓主一樣，也有很煩的同事坐附近，直言：「我唔想聽到你把聲啊！」

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責任編輯：張瑋婷