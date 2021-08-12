【無牆醫院@iM網欄】寧養關顧 圓善安老服務

長者離世時，大多希望留在熟識的環境及有親人的陪伴下安然地離去。為了讓住宿院舍的長者同樣能在人生最後的一段旅程達成心願，雅麗氏何妙齡那打素護養院秉承「矜憫為懷 全人關顧」的精神，自二零一七年開始，透過跨專業團隊的合作，為晚期和臨終長者提供悉心的「圓善安老照顧服務」，讓長者在他們的摯愛親朋陪伴和稔熟的同事照顧下，有尊嚴、舒適及平靜地渡過生命中最後的階段。

那打素護養院「圓善安老照顧服務」計劃內容包括：篩選合適的個案、草擬「預設照顧計劃」、提供紓緩照顧服務、臨終照顧、遺體處理等。護養院更特別設有獨立的「圓善房間」，專為院友提供臨終照顧，配合和諧家居的佈置，盡量讓院友感到環境舒適，以安其心靈。家屬亦可選擇24小時留宿房間內，陪伴院友渡過人生最後時刻。

面對親人的離世，大部份人也會感到哀傷、無助及手足無措。「圓善安老照顧服務」的對象不僅是院友，同時顧及院友家屬。不論是院友臨終症狀的紓緩、遺體的運送、喪禮的安排，或是家屬心靈的安慰和支持等，我們的專業團隊提供適切的協助及安排，務求令參與服務的院友及家屬釋除不安及疑慮。

「我們得到天父的恩待，在復活節連績多天的公眾假期中獲准陪伴爸爸，我們及親人都見證他那兩天的平安，最終他在睡夢中辭世。」這是參加「圓善安老照顧服務」的陳伯離世後，其家人表達的心聲。陳伯因患有晚期疾病以致食慾不振，身體每況愈下。院舍醫療團隊及社工評估陳伯的情況後，向陳伯及其家人解釋預設醫療指示，及邀請他們參加「圓善安老照顧服務」。陳伯於去年參與服務後，家人開始籌劃殯葬儀式和預算，為陳伯選擇喜愛的衣服等。今年四月，陳伯身體轉差時，家人在獨立的圓善房間中陪伴。在陳伯清醒與彌留之間，仍能感受親人的愛直至安祥離世。院舍醫生簽署臨時死亡證後，社工協助家人到生死註冊處領取正式文件，安排殯葬事宜。整個過程，陳伯能在一個溫暖和熟悉的環境下如睡覺般與世長辭，不用再受疾病煎熬，家人亦沒有遺憾。

計劃開展至今，已有18名院友參與及在院舍安祥離世。家屬均表示此服務能令院友免除不必要送往急症室及入住醫院的次數，改善生活質素，同時減少了家人面對離別後的不安及不知所措。

長者奉獻一生為家人、為社會，晚年獲得善終的照顧又豈是奢侈之願。

雅麗氏何妙齡那打素護養院於一九九九年五月初投入服務，提供238張政府資助的護養床位，為65歲或以上有需要的長者提供長期醫療、護理和住宿服務。

▲ 曾參與「圓善安老照顧服務」的院友家人致送的感謝卡及牌匾

▲ 佈置和諧的獨立「圓善房間」

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